Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün

Son dakika Ukrayna haberi... Rus saldırıları Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezine yoğunlaştı. Peki bölgede son durum ne? Günlerdir cephe hattında haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Bu sabah yine patlama sesiyle uyandık. 1 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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