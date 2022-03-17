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Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün

A Haber
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Giriş: 17.03.2022 09:50
Son dakika Ukrayna haberi... Rus saldırıları Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezine yoğunlaştı. Peki bölgede son durum ne? Günlerdir cephe hattında haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Bu sabah yine patlama sesiyle uyandık. 1 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Kiev’de kuşatma daralıyor KİEV'DE KUŞATMA DARALIYOR

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