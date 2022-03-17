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Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün

Son dakika Ukrayna haberi... Rus saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yoğunlaştı. Peki bölgede son durum ne? Günlerdir cephe hattında haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Bu sabah yine patlama sesiyle uyandık. 1 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 09:51
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Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün

Ukrayna'nın Mariupol kentinde, yaklaşık bin sivilin sığınak olarak kullandığı tiyatro binası Rus uçakları tarafından bombalandı.

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Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün

Savaşın 22. gününde birçok zırhlı araç imha edildi, Rus ordusuna ait bir helikopter düşürüldü.

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Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün

Yüzlerce kişinin sığınak olarak kullandığı tiyatro binası bombardımana tutuldu.

Mariupol kentindeki drama tiyatrosu savaşın ilk günlerinden bu yana birçok Ukraynalının barınma ihtiyacını karşılıyordu.

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Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün

SALDIRIYI KİM YAPTI?

Yapılan bombardıman sonrası binanın merkez sütunu yıkıldı. Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Binanın bahçesinde hava saldırılarına karşı "çocuklar" yazan bir uyarı bulunuyordu. Kremlin ise saldırıyı Rus uçaklarını yapmadığını öne sürdü.

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Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün

Ukrayna ordusu da Rus askerlerini taşıyan bir aracı hedef aldı.