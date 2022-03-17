17 Mart 2022, Perşembe
Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün
Son dakika Ukrayna haberi... Rus saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yoğunlaştı. Peki bölgede son durum ne? Günlerdir cephe hattında haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Bu sabah yine patlama sesiyle uyandık. 1 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.03.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 09:51
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