Kiev’de kuşatma daralıyor! Rus ordusu yine Kiev’i vurdu | A Haber ateş hattında! Rusya - Ukrayna savaşında 22. gün

SALDIRIYI KİM YAPTI?

Yapılan bombardıman sonrası binanın merkez sütunu yıkıldı. Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Binanın bahçesinde hava saldırılarına karşı "çocuklar" yazan bir uyarı bulunuyordu. Kremlin ise saldırıyı Rus uçaklarını yapmadığını öne sürdü.