Katil İsrail okul çağındaki çocukları katletti!

İsrail, Gazze Şeridi’nde kanlı saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda Al-Henawi ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında biri bebek 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinli ise Kamal Adwan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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