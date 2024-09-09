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Katil İsrail okul çağındaki çocukları katletti!

Katil İsrail okul çağındaki çocukları katletti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 19:54
İsrail, Gazze Şeridi’nde kanlı saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda Al-Henawi ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında biri bebek 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinli ise Kamal Adwan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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Katil İsrail okul çağındaki çocukları katletti!
Katil İsrail okul çağındaki çocukları katletti!
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