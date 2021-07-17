Kanada karanlık tarihiyle yüzleşiyor! Yatılı kilise okullarında ne yaşandı?

Kanada'da her geçen gün yeni bir toplu mezar ortaya çıkıyor. O toplu mezarlar, bir zamanlar yerli çocukların zorla tutulduğu kilise okullarında bulunuyor. Peki bu okullar ne zaman ve ne için kuruldu? Çocuklar hangi uygulamalara maruz kaldı? İşte Kanada'nın gün yüzüne çıkan karanlık tarihi...

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