Kamçatka bölgesinde 7,4’lük deprem! ABD’de tsunami uyarısı verildi

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük depremlerinden birinin yaşandığı Kamçatka'da fay hareketliliği sürüyor. Rusya'ya bağlı bölgede yeni bir deprem meydana geldi. Kamçatka bölgesinin doğu kıyılarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik tsunami uyarı sistemi, bu deprem nedeniyle bölgede tsunami oluşma ihtimaline karşı uyarı yayımladı. Kamçatka yarımadası açıklarında 30 Temmuz'un ilk saatlerinde 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

