Kabil'den kaçış! Taliban işgali sonrası halk havalimanına akın etti

Taliban'ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülüyor. Bilet rezervasyonu olmayanlar bile havalimanına akın ederken saatlerce uçak beklendiği belirtiliyor.