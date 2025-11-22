23 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu
COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu

COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 23:35
Brezilya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/ UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yürütülen müzakereler sonrası önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.
COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu
COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu
COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu
Çin’deki doğa mucizesi : Tengger Çölü
Çin'deki doğa mucizesi : Tengger Çölü
İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi
İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi
Başkan Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi
Başkan Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi
İsrail’den askeri yardım alıyoruz itirafı
İsrail'den "askeri yardım alıyoruz" itirafı
İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi
İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi
Fransa’da bit pazarları büyük ilgi görüyor
Fransa'da bit pazarları büyük ilgi görüyor
Trump eleştirdiği Mamdani’yi ağırladı
Trump eleştirdiği Mamdani'yi ağırladı
Suriye Dışişleri Bakanı’ndan Çin’e ziyaret
Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e ziyaret
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika’da başladı
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika'da başladı
Los Angeles’ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını
Los Angeles'ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını
Daha Fazla Video Göster