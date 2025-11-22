Çin’deki doğa mucizesi : Tengger Çölü

Şimdi Çin’in hiç görmediğimiz bir yüzünü keşfedeceğiz. A Haber ekibi, Çin’in kuzeyindeki Ning-Şia Hui Özerk Bölgesi’ndeki Teng-Ger Çölü’ne gitti. Çöl ve gölün buluştuğu bu noktada, zengin biyoçeşitliliğin nasıl oluştuğunu ve korunduğunu, bölgenin turizme kazandırılarak nasıl kalkındırıldığını hep birlikte izleyelim.

