22 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları Çin'deki doğa mucizesi : Tengger Çölü
Çin’deki doğa mucizesi : Tengger Çölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 18:37
Şimdi Çin’in hiç görmediğimiz bir yüzünü keşfedeceğiz. A Haber ekibi, Çin’in kuzeyindeki Ning-Şia Hui Özerk Bölgesi’ndeki Teng-Ger Çölü’ne gitti. Çöl ve gölün buluştuğu bu noktada, zengin biyoçeşitliliğin nasıl oluştuğunu ve korunduğunu, bölgenin turizme kazandırılarak nasıl kalkındırıldığını hep birlikte izleyelim.
