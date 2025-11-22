22 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları Fransa'da bit pazarları büyük ilgi görüyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 14:37
Eski kartpostallar, vintage giysiler, eşsiz mobilyalar, antika ürünler ve daha fazlası… Fransa’daki bit pazarlarında yok yok. Büyük ilgi gören bu pazarlar, koleksiyonerlerin de uğrak yeri. A Haber muhabiri Ömer Aydın da, Fransa’nın Strasbourg şehrindeki bit pazarına gitti. Bit pazarının müdavimlerinden olan koleksiyoner, 3 Türk arkadaşla görüştü ve yaklaşık 6 bin antika saatin sergilendiği mağazalara gitti. Özel haberimizi izliyoruz…
