22 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Fransa'da bit pazarları büyük ilgi görüyor
Eski kartpostallar, vintage giysiler, eşsiz mobilyalar, antika ürünler ve daha fazlası… Fransa’daki bit pazarlarında yok yok. Büyük ilgi gören bu pazarlar, koleksiyonerlerin de uğrak yeri. A Haber muhabiri Ömer Aydın da, Fransa’nın Strasbourg şehrindeki bit pazarına gitti. Bit pazarının müdavimlerinden olan koleksiyoner, 3 Türk arkadaşla görüştü ve yaklaşık 6 bin antika saatin sergilendiği mağazalara gitti. Özel haberimizi izliyoruz…