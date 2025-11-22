Fransa’da bit pazarları büyük ilgi görüyor

Eski kartpostallar, vintage giysiler, eşsiz mobilyalar, antika ürünler ve daha fazlası… Fransa’daki bit pazarlarında yok yok. Büyük ilgi gören bu pazarlar, koleksiyonerlerin de uğrak yeri. A Haber muhabiri Ömer Aydın da, Fransa’nın Strasbourg şehrindeki bit pazarına gitti. Bit pazarının müdavimlerinden olan koleksiyoner, 3 Türk arkadaşla görüştü ve yaklaşık 6 bin antika saatin sergilendiği mağazalara gitti. Özel haberimizi izliyoruz…

