Trump eleştirdiği Mamdani’yi ağırladı: Tebrik ediyorum!

Trump eleştirdiği Mamdani'yi ağırladı: Tebrik ediyorum!

Giriş: 22.11.2025 14:31
ABD Başkanı Donald Trump, New York’un Müslüman yeni belediye başkanı Zohran Mamdani ile Oval Ofis’te bir araya geldi. Seçim öncesi Mamdani hakkında tehditkar ifadeler kullanan ve kendisini “komünist” olarak nitelendiren Trump, görüşmenin ardından kameralar karşısında samimi bir görüntü verdi. Trump, “Mamdani ile çok güzel bir görüşme geçirdik” diyerek uzun süredir eleştirdiği Mamdani’yi başarılı bir kampanya yürüttüğü için tebrik etti ve anlaşmazlıkları çözebileceklerini söyledi.
