İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi: 5 ölü

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’nin El-Rimal Mahallesi’ni İHA ile vurdu. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Filistin basını, Kassam Tugayları Operasyon Komutanı Abu Abdullah al-Hadidi’nin de saldırıda öldüğünü bildirdi. Ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 318’e yükseldi.

