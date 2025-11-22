İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi

İran hükümeti, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hirkani Ormanları’nda başlayan yangına müdahale amacıyla Türkiye başta olmak üzere uluslararası yardım çağrısında bulundu. Tarım Bakan Yardımcısı ve Doğal Kaynaklar Kurumu Başkanı Rıza Eflatuni, Türkiye'nin 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini ifade etti.

