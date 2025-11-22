22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi
İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi

İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 16:17
İran hükümeti, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hirkani Ormanları’nda başlayan yangına müdahale amacıyla Türkiye başta olmak üzere uluslararası yardım çağrısında bulundu. Tarım Bakan Yardımcısı ve Doğal Kaynaklar Kurumu Başkanı Rıza Eflatuni, Türkiye'nin 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi
İsrail’den askeri yardım alıyoruz itirafı
İsrail'den "askeri yardım alıyoruz" itirafı
İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi
İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi
Fransa’da bit pazarları büyük ilgi görüyor
Fransa'da bit pazarları büyük ilgi görüyor
Trump eleştirdiği Mamdani’yi ağırladı
Trump eleştirdiği Mamdani'yi ağırladı
Suriye Dışişleri Bakanı’ndan Çin’e ziyaret
Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e ziyaret
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika’da başladı
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika'da başladı
Los Angeles’ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını
Los Angeles'ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını
Çin’deki doğa mucizesi!
Çin'deki doğa mucizesi!
Trump eleştirdiği Mamdani’yi ağırladı!
Trump eleştirdiği Mamdani'yi ağırladı!
ABD Başkanı Trump Zelenskiy’e gün verdi
ABD Başkanı Trump Zelenskiy’e gün verdi
Gazze’deki ateşkeste her gün 2 çocuk öldürüldü
Gazze'deki ateşkeste her gün 2 çocuk öldürüldü
Daha Fazla Video Göster