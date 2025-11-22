22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi

Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 12:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları için sabah saatlerinde Johannesburg’daki zirve alanına geldi. Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Başkan Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Zirve merkezinin ana girişinde liderleri tek tek karşılayan Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika’da başladı
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika'da başladı
Trump eleştirdiği Mamdani’yi ağırladı!
Trump eleştirdiği Mamdani'yi ağırladı!
ABD Başkanı Trump Zelenskiy’e gün verdi
ABD Başkanı Trump Zelenskiy’e gün verdi
Gazze’deki ateşkeste her gün 2 çocuk öldürüldü
Gazze'deki ateşkeste her gün 2 çocuk öldürüldü
ABD’den Karayipler’e uçuş yasağı kararı
ABD'den Karayipler'e uçuş yasağı kararı
İtalya’da katil İsrail’e protesto: Euroleuge maçında sokaklar karıştı
İtalya'da katil İsrail'e protesto: Euroleuge maçında sokaklar karıştı
İran Cumhurbaşkanı Rusya’yı mı işaret etti?
İran Cumhurbaşkanı Rusya'yı mı işaret etti?
Dubai’deki gösteride Hint savaş uçağı çakıldı!
Dubai'deki gösteride Hint savaş uçağı çakıldı!
Trump’tan 28 maddelik Ukrayna planı
Trump'tan 28 maddelik Ukrayna planı
BM’den ’sıcaklık’ uyarısı: Ölümler rekor düzeyde
BM'den 'sıcaklık' uyarısı: Ölümler rekor düzeyde
Heyelan faciasında can kaybı 30’a yükseldi
Heyelan faciasında can kaybı 30'a yükseldi
Daha Fazla Video Göster