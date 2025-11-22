Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları için sabah saatlerinde Johannesburg’daki zirve alanına geldi. Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Başkan Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Zirve merkezinin ana girişinde liderleri tek tek karşılayan Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

