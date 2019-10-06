İtfaiye eri olmak için 2 yılda sağlık bir diyetle 38 kilo verdi |Video

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki genç kadın itfaiye eri olabilmek için 2 yıl içerisinde uyguladığı sağlıklı diyet programı ile 101,5 kilodan 63,5 kiloya düştü. İşte 32 yaşındaki Abi Hollyouk, 38 kilo verdiği haberin detayları ve genç kadının önceki ve son hali...

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan ve babası da itfaiye eri olan Abi Hollyouk, 2 yıl içerisinde 38 kilo vererek itfaiye eri olma hayalini gerçekleştirdi. Çocukken, itfaiye eri olan babasının hayat kurtardığını ve mesleğine dair hikayelerini dinleyen Abi, onun bir kahraman olduğunu düşünerek, babası gibi itfaiye eri olmak istedi.

EVLİLİK SONRASI HAYALLERİNİ ERTELEDİ

Todd Hollyoake ile evlenen Abi, sağlıklı beslenmeyi keserek, hazır yemeklerden yemeye başladı. Ardından 2 çocuk doğuran Abi'nin hayallerini bir süre ertelemesi gerekti. Yerel medyaya konuşan Abi, 'İtfaiye eri olmak her zaman istediğim bir şeydi. Ama 2 çocuk ve evlilik bunu engelledi' ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI BİR DİYET UYGULADI VE SPOR YAPTI

Çocuklarının büyümesiyle, Abi'nin her zaman aklında olan itfaiye eri olma hayali alevlenmeye başladı. 101,5 kilogram ağırlığındaki Abi, bu kiloyla itfaiyenin mülakatlarından geçemeyeceğini bildiği için sağlıklı bir diyet uygulamaya ve spor yapmaya başladı.

2 YIL İÇERİSİNDE 38 KİLO VERDİ

2 yıl içerisinde 38 kilo veren Abi, 101,5 kilodan, 63,5 kiloya düşerek itfaiye eri olmak için mülakatlara girdi ve kazandı. Abi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'Babam emekli oldu. Ama hala işimizle ilgili hikayelerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca, çocuklarım da işim konusunda çok heyecanlılar. Eve geldiğimde kızım, 'İşte geldi, itfaiye eri Hollyouk' diye sesleniyor' dedi.