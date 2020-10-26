İtalya’da koronavirüs protestoları! Halk sokaklarda...

İtalya’da koronavirüs (Covid-19) tırmanışa geçti, vaka sayıları artmaya başladı. Devlet virüse karşı uygulanacak yeni kararları açıklandı. Bu karar sonrası işlerin aksayacağı ve ekonomik olarak çöküşe sebep olacağı paniğiyle ülke genelinde halk ayaklandı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma’dan verdiği son dakika bilgisi ile Napoli’de protestoların alevlenerek sürdüğünü aktardı. İşte İtalya’daki son durum…