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İtalya’da koronavirüs protestoları! Halk sokaklarda...

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Giriş: 26.10.2020 00:57
Güncelleme:26.10.2020 01:40
İtalya’da koronavirüs (Covid-19) tırmanışa geçti, vaka sayıları artmaya başladı. Devlet virüse karşı uygulanacak yeni kararları açıklandı. Bu karar sonrası işlerin aksayacağı ve ekonomik olarak çöküşe sebep olacağı paniğiyle ülke genelinde halk ayaklandı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma’dan verdiği son dakika bilgisi ile Napoli’de protestoların alevlenerek sürdüğünü aktardı. İşte İtalya’daki son durum…
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İtalya’da korona protestoları! Halk sokaklarda...
İtalya’da korona protestoları! Halk sokaklarda...
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