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İsviçre’de PKK yandaşları Türklere saldırdı! Saldırılar nasıl oluyor, neden yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 09.05.2022 11:36
İsviçre'nin Basel kentinde terör örgütü PKK yandaşları Türkler tarafından düzenlenen çocuk festivaline saldırdı. Olaylarda 6 Türk yaralandı. Türkiye saldırıyı kınadı, faillerin cezalandırılması için gerekenin yapılacağı vurguladı. İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin daha öncede benzer olaylar yaşandığına dikkati çekti, polisin herhangi bir önlem almadığına vurgu yaptı. Şahin, “Daha önceden de oldu ama bir kaç senedir olmuyordu. Maalesef gözaltına almıyorlar ancak olaylar olursa belli bir süre sonra polis geliyor. Gelince de bir şey olmuyor. Bakın burada saldırıların görüntüleri var, her şey belli. Bunları gidip gözaltına alabilirler ama yaptıkları maalesef yanlarına kar kalıyor. Cesaret aldıkları için bu olayları sürekli yapıyorlar. Bu sadece Basel'de olan bir şey değil.” dedi.
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