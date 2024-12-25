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İŞTE UÇAĞIN DÜŞME ANLARI! Kazakistan’da feci kaza | Uzman isim A Haber’de görüntüleri yorumladı

İŞTE UÇAĞIN DÜŞME ANLARI! Kazakistan’da feci kaza | Uzman isim A Haber'de görüntüleri yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.12.2024 11:05
Kazakistan'da yolcu uçağının düşme anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçak Mühendisi Dr. Haluk Kul, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kul, "İniş takımlarıyla yapmaya çalışıyor. Açık olması nedeniyle araziye düşmesi durumunda bu iniş takımları dengesizliği daha da fazla sağlıyor. Piste ulaşmaya enerjisi yetmiyor. İki motoru birden kaybetmiş olabilir. Uçak Brezilya yapımı bölgesel jet olarak belirtilen uçaklardan. 90 kişi civarında kapasitesi var yaklaşık olarak. Uzunlukları 30-36 metre arasında." dedi.
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İŞTE UÇAĞIN DÜŞME ANLARI! Kazakistan’da feci kaza | Uzman isim A Haber’de görüntüleri yorumladı
İşte uçağın düşme anları
İşte uçağın düşme anları
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