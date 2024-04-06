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İsrailli sürücü aracıyla göstericilerin üzerinden geçti! Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı

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Giriş: 06.04.2024 23:52
Güncelleme:06.04.2024 23:54
Tel Aviv’de binlerce İsrailli, erken seçim ve Gazze'deki esirlerin salıverilmesi talebiyle gösteri yaptı. Aşırı sağcı İsrailli bir araç sürücüsü, arabasıyla Kaplan Caddesi üzerindeki Netanyahu karşıtı göstericilerin üzerinden geçti.
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İsrailli sürücü aracıyla göstericilerin üzerinden geçti!
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