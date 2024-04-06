İsrailli sürücü aracıyla göstericilerin üzerinden geçti! Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı

Tel Aviv’de binlerce İsrailli, erken seçim ve Gazze'deki esirlerin salıverilmesi talebiyle gösteri yaptı. Aşırı sağcı İsrailli bir araç sürücüsü, arabasıyla Kaplan Caddesi üzerindeki Netanyahu karşıtı göstericilerin üzerinden geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN