İsrailli şirketten casus yazılım! Telefonlar nasıl dinleme cihazına dönüşüyor?

Dünya İsrail'in casus yazılımı Pegasus'u konuşuyor. Bu casus yazılım aracılığıyla, küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürüldü. Şirket ise bu iddiaları reddetti. Dünya gündemine oturan olayın ayrıntıları İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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