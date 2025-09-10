İsrail’den Sana’yı vurdu: 9 ölü, 118 yaralı

10 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 10.09.2025 19:18
İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey yöneticilerini hedef almasından saatler sonra bu kez Yemen’in başkenti Sana’ya saldırdı. İran destekli Husilere ait askeri kamplar, halkla ilişkiler merkezi ve yakıt deposunun hedef alındığı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı. Husiler, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının büyük bölümünün engellendiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, operasyona “Çanlar Çalıyor” adının verildiğini açıklarken, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir saldırıların devam edeceğini söyledi. Böylece İsrail, son 48 saatte Yemen, Katar ve Suriye’yi hedef alırken; Lübnan, Gazze ve Batı Şeria’ya da günlük saldırılar düzenlemeyi sürdürdü.
