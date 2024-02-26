İsrail'de dehşet evi! 30 kadını köleleştiren haham serbest kaldı

İsrail'de tarikat benzeri bir evde 30 kadını köleleştirmekle suçlanan Haham Aaron Ramati serbest bırakıldı. "Dehşet evi" olarak nitelenen evde haham, kadınları kendisine itaat etmemeleri halinde diğer dünya güçlerinin elinde korkunç bir zararla karşılaşacaklarını söyleyerek korkutmuştu.

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