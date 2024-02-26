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İsrail'de dehşet evi! 30 kadını köleleştiren haham serbest kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 09:57
İsrail'de tarikat benzeri bir evde 30 kadını köleleştirmekle suçlanan Haham Aaron Ramati serbest bırakıldı. "Dehşet evi" olarak nitelenen evde haham, kadınları kendisine itaat etmemeleri halinde diğer dünya güçlerinin elinde korkunç bir zararla karşılaşacaklarını söyleyerek korkutmuştu.
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