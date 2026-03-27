İsrail tarihi Sur kentini hedef aldı

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını daha da genişleterek bölgenin en güney uç noktalarından biri olan ve binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip Sur kentini vurmaya başladı. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, Akdeniz kıyısında yer alan ve tarihiyle, turizmiyle bilinen bu kadim şehrin bugün bombardımanla sarsıldığını aktardı. İsrail'in kara harekatının yanı sıra topçu ve hava saldırılarıyla bölgeyi insansızlaştırma çabaları da devam ediyor.