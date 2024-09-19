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İsrail savaş jetleri Beyrut semalarında!

İsrail savaş jetleri Beyrut semalarında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 19:05
Uçakların alçak uçuş gerçekleştirdiği aynı zamanda sonic patlamaların yaşandığı Lübnan’da AA Ortadoğu haberler müdürü Turgut Alp Boyraz son durumu aktardı. Boyraz hem Beyrut hem de Lübnan’ın savaşa çok hazır bir yer olduğuna dikkat çekerken “Son 2 gündür yaşananlar bambaşka bir durum. Dünya siyasi tarihinde ve savaş tarihinde olmayan bir durum.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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