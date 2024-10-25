25 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
İsrail ordusundan yeni iddia: UNRWA çalışanı olan Hamas komutanı öldürüldü

İsrail ordusundan yeni iddia: UNRWA çalışanı olan Hamas komutanı öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2024 01:43
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim'de İsrail’e karşı başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu’nda görev alan Hamas Tim Komutanı Muhammed Abu Itiwi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Abu Itiwi'nin Temmuz 2022'den beri UNRWA çalışanı olduğu iddia edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrailden Hamas komutanı öldürüldü iddiası!
İsrailden Hamas komutanı öldürüldü iddiası!
Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü!
Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü!
A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de!
A Haber "Hizbullah’ın kalesi" Dahiye'de!
O bölgede ilk kez keşfedildi
O bölgede ilk kez keşfedildi
Terör devleti İsrail’den Al Mayadeen kanalının ofisine saldırı!
Terör devleti İsrail’den Al Mayadeen kanalının ofisine saldırı!
Hizbullah, Tel Aviv’i hedef aldı!
Hizbullah, Tel Aviv’i hedef aldı!
İsrail’den Beyrut’ta kan donduran katliam saldırısı!
İsrail'den Beyrut'ta kan donduran katliam saldırısı!
Beyrut İsrail tarafından saldırı altında!
Beyrut İsrail tarafından saldırı altında!
Vatansız Gülen’in cenazesini gömmek için iş makinesi getirildi
Vatansız Gülen'in cenazesini gömmek için iş makinesi getirildi
Netanyahu’nun İHA saldırısı düzenlenen evindeki hasar!
Netanyahu’nun İHA saldırısı düzenlenen evindeki hasar!
A Haber İsrail’in vurduğu Dahiye’de! İşte vurulan bina
A Haber İsrail'in vurduğu Dahiye'de! İşte vurulan bina
Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda kardeşi!
Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda kardeşi!
Daha Fazla Video Göster