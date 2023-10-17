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İsrail Gazze'deki El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu! 500'den fazla can kaybı...

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Giriş: 17.10.2023 20:49
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. İşte o görüntüler...
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