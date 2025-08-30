İsrail, Gazze’de fırını hedef aldı: 12 ölü

30 Ağustos 2025, Cumartesi

30.08.2025
İsrail güçleri, savunmasız sivilleri hedef alıyor. İsrail savaş uçakları, Gazze şehrine bağlı Nasr Mahallesi'nde bir fırını hedef aldı. Saldırıda 5’i çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi’ne sevk edildi. Yerel kaynaklar, ağır yaralıların olduğunu vecan kaybının artabileceğini belirtti.
