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İspanya'dan dikkat çeken Afganistan itirafı: Batı verdiği sözü tutmadı

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Giriş: 25.08.2021 16:45
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. Afganistan'dan çıkmak isteyen Afganların tahliyesi için açıklamalarda bulunan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, "Batı, Afganlara verdiği sözü tutmadı. Batı'nın köklü bir çözümü olmayan, büyük bir başarısızlığı var." dedi
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