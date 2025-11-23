Sıra dışı yöntem! Çorapla buldu

Los Angeles'ta 93 yaşındaki adam alışverişe çıktı. Evde bıraktığı köpeği ise söz dinlemedi onun peşinden gitmek için evden kaçtı ve maalesef sırra kadem bastı. İki hafta boyunca köpeğini arayıp bulamayan adam profesyonel bir ekibe başvurdu. Ekip sıra dışı bir yöntem denedi köpeğin son görüldüğü alana bir kafes o kafesin içine de sahibinin kullandığı yıkanmamış çoraplarını koydu. Kokuyu alan yaramaz köpek yarım saat içinde kafese girdi.

