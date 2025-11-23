23 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Sıra dışı yöntem! Çorapla buldu
Sıra dışı yöntem! Çorapla buldu

Sıra dışı yöntem! Çorapla buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2025 09:54
Los Angeles'ta 93 yaşındaki adam alışverişe çıktı. Evde bıraktığı köpeği ise söz dinlemedi onun peşinden gitmek için evden kaçtı ve maalesef sırra kadem bastı. İki hafta boyunca köpeğini arayıp bulamayan adam profesyonel bir ekibe başvurdu. Ekip sıra dışı bir yöntem denedi köpeğin son görüldüğü alana bir kafes o kafesin içine de sahibinin kullandığı yıkanmamış çoraplarını koydu. Kokuyu alan yaramaz köpek yarım saat içinde kafese girdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sıra dışı yöntem! Çorapla buldu
Sıra dışı yöntem! Çorapla buldu
Sıra dışı yöntem! Çorapla buldu
İzleyen ilahi adalet dedi!
İzleyen "ilahi adalet" dedi!
COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu
COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu
Çin’deki doğa mucizesi : Tengger Çölü
Çin'deki doğa mucizesi : Tengger Çölü
İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi
İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi
Başkan Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi
Başkan Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi
İsrail’den askeri yardım alıyoruz itirafı
İsrail'den "askeri yardım alıyoruz" itirafı
İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi
İran’dan orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebi
Fransa’da bit pazarları büyük ilgi görüyor
Fransa'da bit pazarları büyük ilgi görüyor
Trump eleştirdiği Mamdani’yi ağırladı
Trump eleştirdiği Mamdani'yi ağırladı
Suriye Dışişleri Bakanı’ndan Çin’e ziyaret
Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e ziyaret
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
Daha Fazla Video Göster