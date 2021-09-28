28 Eylül 2021, Salı
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İspanya’da lavlar şehre indi 462 ev kül oldu! İnsanlar evsiz kaldı
İspanya'nın La Palma Adası’nda 50 yılın ardından faaliyete geçen yanardağ, bölgede büyük bir korku ve paniğe neden oluyor. Şimdiye kadar 400'ten fazla ev küle döndü, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bir kilisenin lavların altında kaldığı anlar ise bakın kameralara nasıl yansıdı.