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İspanya'da lav rüzgarı

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Giriş: 01.10.2021 09:49
İspanya'nın La Palma Adası'nda okyanusa ulaşan lavlar su yüzeyinde hızla yükselmeye devam eden bir kayalık oluşturdu. Okyanusa dökülen lavların soğumasıyla ortaya çıkan platformun boyutları iki günde 500 metreyi aştı. Bine yakın binayı küle çeviren lavların arkasında bıraktığı yıkımın izleri ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.
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