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İşgalci İsrail'i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldı

İHA
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Giriş: 21.04.2023 11:48
Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.
Mescid-i Aksa’da bayram namazı
Mescid-i Aksa'da bayram namazı
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