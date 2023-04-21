İşgalci İsrail'i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldı

Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.