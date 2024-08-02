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İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa imamı Sabri’yi gözaltına aldı

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa imamı Sabri’yi gözaltına aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 21:29
İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bugün Katar’da defnedildi. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ve birçok camide Haniye için vaazlar verildi. İsrail güçleri, bugün cuma namazı sırasında suikasta uğrayan Haniye’yi öven bir vaaz verdiği gerekçesiyle Mescid-i Aksa imamı Şeyh Ekrima Sabri'yi gözaltına aldı. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yaptığı açıklamada, hutbesinde “Kudüs sakinleri şehide merhamet etmesi için Allah'a dua ediyor. Ona merhamet ve cennet nasip etmesini diliyoruz” ifadelerini kullanan Şeyh Ekrima Sabri için, “Kışkırtıcılara karşı politikam nettir, sıfır tolerans” ifadelerini kullandı.
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