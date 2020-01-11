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11.01.2020

İran'dan düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili son dakika açıklaması: Yanlışlıkla vuruldu özür dileriz |Video

İran'da düşen Ukrayna uçağının nasıl düştüğü konusundaki sır perdesi aralandı. İran Genelkurmay Başkanlığından, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşürülmesiyle ilgili gelen son dakika açıklamasında uçağın füze zannedilerek "yanlışlıkla" vurulduğu açıklandı ve özür dilendi. İşte İran'dan yapılan o açıklama...

İran'ın bu sabah yaptığı Ukrayna uçağıyla ilgili itiraf gibi açıklamasına ilk tepki Ukrayna'dan geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "İran'dan diplomatik kanallar yoluyla resmi özür, tazminat bekliyor ve sorumluların ceza almasını istiyoruz" dedi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade, "Hava savunma operatörü uçağı Cruise füzesi sandı. Ukrayna uçağı kısa menzilli füzeyle vuruldu. Operasyon konuşma kayıtları yayınlanacak, tüm sorumluluğu alıyoruz" dedi.

Açıklamada yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağı bu hassas ve kriz şartlarında İmam Humeyni Havalimanı'ndan hareket etti. Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır."

Genelkurmay Başkanlığının ölenlerin ailelerinden özür dilediği açıklamada, "Bu tür insani hataların bir daha tekrarlanmaması güvencesi veriyoruz. Sorumlular hakkında da yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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