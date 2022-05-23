23 Mayıs 2022, Pazartesi
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İran'da 10 katlı bina çöktü
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü. Can kaybı ve yaralananlar var. Son durumu İran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.
Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı, arama kurtarma çalışması sürüyor