İran'da 10 katlı bina çöktü

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü. Can kaybı ve yaralananlar var. Son durumu İran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.

Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı, arama kurtarma çalışması sürüyor