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İran, ABD konsolosluğunu vurdu! Uzman isimler konuyu A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 01:39
İran, Erbil'de Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı. A Haber canlı yayınına bağlanan akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe konuyu değerlendirdi.
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