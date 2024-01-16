İran, ABD konsolosluğunu vurdu! Uzman isimler konuyu A Haber'de değerlendirdi

İran, Erbil'de Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı. A Haber canlı yayınına bağlanan akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe konuyu değerlendirdi.

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