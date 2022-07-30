30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Irak'ta Parlamento baskını... Sadr yanlısı grup Meclis'e girdi!
Irak’ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasını bastı.