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Irak'ta Parlamento baskını... Sadr yanlısı grup Meclis'e girdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 13:34
Irak’ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasını bastı.
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