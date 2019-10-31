Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti

Günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etti. Göstericiler hükümetin istifa etmesini ve ekonominin iyileştirilmesini talep ediyordu. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih bugün yaptığı açıklama, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etti. Göstericiler hükümetin istifa etmesini ve ekonominin iyileştirilmesini talep ediyordu. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih bugün yaptığı açıklama, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.