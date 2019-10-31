31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.10.2019

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti

Günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etti. Göstericiler hükümetin istifa etmesini ve ekonominin iyileştirilmesini talep ediyordu. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih bugün yaptığı açıklama, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etti. Göstericiler hükümetin istifa etmesini ve ekonominin iyileştirilmesini talep ediyordu. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih bugün yaptığı açıklama, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti
Suriye'deki petrol kuyularının çevresinde ABD devriyesi görüntülendi
Suriye'deki petrol kuyularının çevresinde ABD devriyesi görüntülendi
Kalleş terör saldırısı: 4 ölü, 11 yaralı
Kalleş terör saldırısı: 4 ölü, 11 yaralı
Pakistan'da tren yangını faciası
Pakistan'da tren yangını faciası
WhatsApp İsrailli firmaya casusluk davası açtı
WhatsApp İsrailli firmaya casusluk davası açtı
Otoyol kenarında yangın! Araçlarını zor kurtardılar
Otoyol kenarında yangın! Araçlarını zor kurtardılar
Trump'ın azil soruşturması için ilk oylama
Trump'ın azil soruşturması için ilk oylama
ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü
ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü
Almanlar şokta! Yere düştü, perdeler çekildi
Almanlar şokta! Yere düştü, perdeler çekildi
88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü
88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü
Yer: Fransa! Cami önünde kan aktı
Yer: Fransa! Cami önünde kan aktı
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat
Daha Fazla Video Göster