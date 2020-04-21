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21.04.2020

İngiltere'nin gözü bu yardımlardaydı: Sorumlusu Türkiye değil | Video

Corona virüsün büyük çaplı ölümlere neden olduğu Avrupa ülkelerinin gözü Türkiye'den gelecek yardımlarda. Türkiye'den İngiltere'ye gidecek yardım uçağıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.İngiliz medyası; hükümetin Türkiye'den koruyucu ekipman geleceğini erken açıkladığını yazdı. Türk kaynakları da resmi talebin 18 Nisan'da yapılan açıklamadan bir gün sonra alındığını belirterek; gecikmenin sorumlusunun Türkiye olmadığını belirtti.

İngiliz hükümetinin Türkiye'den 84 ton koruyucu ekipman geleceğiyle ilgili duyuruyu, sevkiyat garanti altına alınmadan yaptığı ortaya çıktı.

The Times gazetesinin haberine göre, bir hükümet kaynağı, açıklamayı yapan İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick'in iyi bir haber vermek isterken erken davrandığını söyledi. Aynı kaynak, ürünler yola çıkmadan önce duyuru yapmalarının hata olduğunu da kabul etti.

Gazeteye konuşan Türk kaynakları ise açıklama 18 Nisan Cumartesi yapılmasına rağmen resmi talebi ancak 19 Nisan Pazar günü aldıklarını belirtti.

"GECİKMENİN SORUMLUSU TÜRKİYE DEĞİL"
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da gecikmenin sorumlusunun Türkiye olmadığını belirterek, "Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye'deki özel bir şirket arasında" dedi.

Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı giderek artıyor.

84 TONLUK SEVKİYAT
Bakan Jenrick, 18 Nisan'da koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'den 19 Nisan'da yeni bir sevkiyat beklediklerini söylemişti.

Bu ürünlere küresel çapta yoğun talep olduğuna dikkati çeken Jenrick, "Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." diye konuşmuştu. Ancak, ürünlerin pazar günü gelmemesi hükümete karşı tepkiye neden olmuştu.

Halk Sağlığı Kurumunun yeni kılavuzunda, Covid-19 hastalarına müdahalede giyilmesi gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerinin kullanılabileceği kaydedilmişti.

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