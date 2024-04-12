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İngiltere'den Gana'ya mücevher iadesi! Yağmalanan mücevherler iade edildi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 12.04.2024 16:41
İngiltere askerlerinin 150 yıl önce yağmaladığı Sante mücevherlerini Gana'ya iade etti. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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