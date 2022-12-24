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İngiltere’de Strep A salgını! 24’ü çocuk 94 kişi öldü

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Giriş: 24.12.2022 13:05
İngiltere'de "Strep A" bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle can kaybı arttı. Ülkede bakteri nedeniyle 24'ü çocuk 94 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının artmasında endişe ediliyor.
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