Son dakika: İngiltere koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı

Son dakika haberlerine göre; İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

Başbakan Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, hafta başında açıklanan önlemleri güçlendireceklerini belirterek, "Kafelere, barlara ve restoranlara mümkün olan en kısa sürede bu gece kapanacakları ve yarın tekrar açılmayacaklarını söylüyoruz." dedi.

Johnson, kararın gece kulüpleri, sinemalar, tiyatrolar ve spor salonları gibi yerler için de geçerli olduğunu belirti.

Halktan, evden çıkmayıp sağlığın korunmasına katkı yapmalarını isteyen Johnson, el ele vererek virüsü yeneceklerini ifade etti.

İngiltere'de bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artarak 184 olmuştu. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan vakaların artmasıyla Londra'daki iki hastanede kapasitelerin tamamı dolmuştu.

Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka, bar, restoran ve gece kulübü gibi yerlere gitmeme tavsiyesinde bulunsa da bunun gibi mekanların kapatılması kararı alınmamıştı.

İlk başlarda nüfusun en az yüzde 60'ına virüsün bulaşması yoluyla toplumsal bağışıklılık kazanılması stratejisi güden İngiliz hükümeti, eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından geri adım atmıştı.

EMEKLİ DOKTOR VE HEMŞİRELER GERİ ÇAĞRILDI

Bu arada Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgınla mücadele için 65 bin emekli veya istifa etmiş doktor ve hemşireyi göreve çağırdı. İngiltere'nin vaka sayısında İtalya ve diğer çoğu Avrupa ülkesinin gerisinde olduğunu kaydeden Hancock, ayrıca yoğun bakım ünitelerinin sayılarını da arttıklarını ve Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

NHS Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis de açıklamasında, dönme teklifi yapılan "binlerce nitelikli ve merhametli insanın, sadece hastalara değil aynı zamanda meslektaşlara da her zamankinden daha fazla katkı sağlayacağını" ifade etti.

Öte yandan salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, nöbet çıkışı marketlerde yiyecek hiçbir şey bulamamaktan şikayet ediyor.

Dawn Bilbrough adındaki hemşire, yayınladığı videoda, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Yoğun bakım hemşiresiyim ve 48 saatlik nöbetim şimdi bitti. Bir sonraki 48 saat için bir şeyler almak istedim. (Süpermarkette) ne sebze ne de meyve var. Sağlıklı kalmamın nasıl beklendiğini bilmiyorum. İnsanlar, temel gıda raflarını silip süpürüyor. Buna bir son vermelisiniz. Çünkü hasta olduğunuzda benim gibi insanlar sizlere bakacak. Lütfen buna bir son verin!"