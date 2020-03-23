Son dakika: İngiltere tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi

Sonda dakika haberi... İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi. İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.

Son dakika haberleri... İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.

Detaylar gelecek...