24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İngiltere tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
İNGİLTERE'DEN FLAŞ KARAR

Sonda dakika haberi... İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi. İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.

Son dakika haberleri... İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.

Detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA