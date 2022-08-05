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İngiltere'de konut krizi büyüyor

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Giriş: 05.08.2022 16:31
İngiltere'yi de vuran küresel enflasyon ev fiyatlarını derinden sarstı. Başkent Londra’da ortalama gelire sahip bir kişinin ev alabilmesi için, maaşını 40 yıl biriktirmesi gerekiyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra sokaklarına çıktı, İngilizlere ev fiyatlarını sordu.
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