İngiltere’de konut krizi büyüyor

İngiltere'yi de vuran küresel enflasyon ev fiyatlarını derinden sarstı. Başkent Londra’da ortalama gelire sahip bir kişinin ev alabilmesi için, maaşını 40 yıl biriktirmesi gerekiyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra sokaklarına çıktı, İngilizlere ev fiyatlarını sordu.