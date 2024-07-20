20 Temmuz 2024, Cumartesi
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İngiltere’de 2 bin 361 şirket iflas etti! İngiltere Merkez Bankası önümüzdeki ay faiz mi düşürecek?
İngiltere'deki İflas Servisi Cuma günü yaptığı açıklamada, 2.361 şirket iflasının gerçekleştiğini, bu rakamın ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 daha fazla olduğunu belirtti. Bu, geçen yılın mayıs ayından bu yana en yüksek ve 2000 yılından bu yana kaydedilen üçüncü en yüksek rakamdı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı. İşte detaylar...