İngiltere Kralı 3.Charles’tan ilk konuşma! Halka sesleniş...

İngiltere Kralı 3.Charles ilk kez halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Halkının değerleri için büyük bir sorumluluk aldığını söyleyen Charles "Annemin anısına saygı gösterirken, hizmete adadığı ömrünü onurlandırıyorum" ifadelerini kullandı. Diğer yandan İngiltere Kralı 3.Charles Galler Kralı'nı açıkladı.