Cansız bedenleri 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı: 112 Gazzeli için cenaze töreni düzenleniyor

İsrail'in 22 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren ve üç yıl boyunca enkaz altında kalan 112 Filistinlinin naaşına uzun süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan şehitler için Gazze'de toplu cenaze töreni düzenlenirken, Filistin bayraklarına sarılı tabutlar dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Törende savaşın yıkıcı etkileri ve bölgede süren insani kriz bir kez daha gözler önüne serildi. Gazze'de gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısının devam ettiği belirtilirken, İsrail saldırılarının sivilleri hedef almayı sürdürdüğü ve bölgede yaşanan insani dramın her geçen gün daha da ağırlaştığı ifade edildi.