İlk Avrupa ülkesi oldu!

Son dakika haberi... Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V isimli Covid-19 aşı adayının örnekleri incelenmek üzere Macaristan’a gönderildi. Macaristan, Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Rusya'da Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde etkinlik oranının yüzde 92 olduğu açıklanan Sputnik V isimli Covid-19 aşı adayı, bazı ülkeler tarafından test edilmeye başlandı.

Rusya'da gönüllülere uygulanmaya devam edilen aşı adayının 2021 başında halka uygulanması beklenirken, aşının onaylanması için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) başvuruda bulunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bazı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerinde Sputnik V'i önermeye devam ederken, son olarak Macaristan ile aşı konusunda anlaşmaya varıldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto geçtiğimiz hafta kamuoyuna yaptığı açıklamada, Rusya ile aşının tedarikine ilişkin görüşmeler yaptıklarını kaydederek aşı adayının örneklerinin ülkesine gönderileceğini söylemişti. Szijjarto, Rusya'dan sadece aşı almayı değil, aynı zamanda aşının üretiminin Macaristan'da yapılmasını istediklerini de söylemişti.

RUSYA UÇAKLA MACARİSTAN'A AŞI GÖNDERDİ

Rusya ile Macaristan arasında yapılan anlaşmanın duyurulmasından sonra Moskova'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye uçakla Sputnik V aşısı gönderildi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da hazırlanan aşıların Rus ekipler tarafından konteyner ile Budapeşte'ye taşındığı ve Macaristan sağlık ekiplerine teslim edildiği ifade edildi. Aşının transfer sürecine dair yayınlanan görüntülerde, özel kilitlerle korunan aşıların taşınmasına hassasiyetle hareket edildiği ve özel kilitlerin teslim sürecinde açıldığı görüldü.

Böylece Macaristan, Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi oldu.