20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İlk Avrupa ülkesi oldu! Rusya Macaristan'a koronavirüs aşısı gönderdi

İlk Avrupa ülkesi oldu! Rusya Macaristan'a koronavirüs aşısı gönderdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2020 12:26
Güncelleme:20.11.2020 12:31
Son dakika haberi... Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V isimli Covid-19 aşı adayının örnekleri incelenmek üzere Macaristan’a gönderildi. Macaristan, Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Rusya'da Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde etkinlik oranının yüzde 92 olduğu açıklanan Sputnik V isimli Covid-19 aşı adayı, bazı ülkeler tarafından test edilmeye başlandı.

Rusya'da gönüllülere uygulanmaya devam edilen aşı adayının 2021 başında halka uygulanması beklenirken, aşının onaylanması için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) başvuruda bulunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bazı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerinde Sputnik V'i önermeye devam ederken, son olarak Macaristan ile aşı konusunda anlaşmaya varıldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto geçtiğimiz hafta kamuoyuna yaptığı açıklamada, Rusya ile aşının tedarikine ilişkin görüşmeler yaptıklarını kaydederek aşı adayının örneklerinin ülkesine gönderileceğini söylemişti. Szijjarto, Rusya'dan sadece aşı almayı değil, aynı zamanda aşının üretiminin Macaristan'da yapılmasını istediklerini de söylemişti.

RUSYA UÇAKLA MACARİSTAN'A AŞI GÖNDERDİ
Rusya ile Macaristan arasında yapılan anlaşmanın duyurulmasından sonra Moskova'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye uçakla Sputnik V aşısı gönderildi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da hazırlanan aşıların Rus ekipler tarafından konteyner ile Budapeşte'ye taşındığı ve Macaristan sağlık ekiplerine teslim edildiği ifade edildi. Aşının transfer sürecine dair yayınlanan görüntülerde, özel kilitlerle korunan aşıların taşınmasına hassasiyetle hareket edildiği ve özel kilitlerin teslim sürecinde açıldığı görüldü.
Böylece Macaristan, Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi oldu.

İlk Avrupa ülkesi oldu!
İlk Avrupa ülkesi oldu!
Çin’den ABD’ye füze mesajı
Çin’den ABD’ye "füze" mesajı
Türk bayrağı Karabağ’da! Onur veren an...
Türk bayrağı Karabağ’da! Onur veren an...
Azerbaycan ordusu Ağdam'a yerleşiyor
Azerbaycan ordusu Ağdam'a yerleşiyor
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Papa'nın sosyal medya beğeni olay oldu
Papa'nın sosyal medya beğeni olay oldu
Kayıp 1 yıl! İşte tarihi geçen görüntüler
Kayıp 1 yıl! İşte tarihi geçen görüntüler
Düşen beton parçası arabayı ikiye böldü
Düşen beton parçası arabayı ikiye böldü
ABD'liler yarına ekmek bulabilir miyim diye endişeli
ABD'liler yarına ekmek bulabilir miyim diye endişeli
İsrail saldırı görüntülerini yayınladı
İsrail saldırı görüntülerini yayınladı
New York'ta metrelerce koronavirüs testi kuyruğu oluştu
New York'ta metrelerce koronavirüs testi kuyruğu oluştu
Irak'ta PKK'ya flaş operasyon!
Irak'ta PKK'ya flaş operasyon!
Daha Fazla Video Göster