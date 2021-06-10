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İdlib'deki saldırılar sonrası ölü sayısı arttı! Esad rejimi sivilleri vurdu
Esad rejiminin, İdlib kırsalında düzenlediği topçu ve hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu.
Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ablin ve Cebel Zaviye köylerinde düzenlediği topçu ve hava saldırılarında kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Yaralı ise 15 olarak açıklandı.
Bölgede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.