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19.01.2020
İdlib'deki saldırıda iki evladını şehit veren babanın feryadı yürek dağladı! "Vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim"
Beşar Esad rejim güçleri ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e saldırıları devam ediyor. Saldırılarda iki evladını birden şehit veren babanın feryadı yürekleri dağladı. Evlat acısıyla haykıran acılı baba, "Vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim. Vallahi sizi Peygamber'e şikayet edeceğim. Boğazım yırtılıncaya dek" dedi.
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