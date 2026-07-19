Kraliçeler Mezarlığı gece ziyaretlerine açıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki, Kommagene Uygarlığı'nın önemli miraslarından Karakuş Tümülüsü, tamamlanan aydınlatma projesiyle gece ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahta Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "gece müzeciliği" uygulaması kapsamında ışıklandırılan ören yeri, özellikle yaz aylarında serin saatlerde yoğun ilgi görüyor. Yetkililer, uygulamanın başlamasının ardından akşam saatlerinde Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret edenlerin sayısının 5 bini aştığını bildirdi.