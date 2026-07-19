CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kraliçeler Mezarlığı gece ziyaretlerine açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki, Kommagene Uygarlığı'nın önemli miraslarından Karakuş Tümülüsü, tamamlanan aydınlatma projesiyle gece ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahta Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "gece müzeciliği" uygulaması kapsamında ışıklandırılan ören yeri, özellikle yaz aylarında serin saatlerde yoğun ilgi görüyor. Yetkililer, uygulamanın başlamasının ardından akşam saatlerinde Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret edenlerin sayısının 5 bini aştığını bildirdi.

Önceki haber
Marmara Denizi'ndeki gemi yoğunluğu havadan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki gemi yoğunluğu havadan görüntülendi
Osmaniye'de elden beslenen sincap gülümsetti
Sonraki haber
Osmaniye'de elden beslenen sincap gülümsetti
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar